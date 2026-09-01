미국이 주시한 이란 신형 기뢰 무엇…로켓포로 지상→바다 투하 추정

▲ 이란군의 로켓포 발사 훈련 (자료사진)

이란이 기뢰를 장착한 로켓포를 바다로 쏴 기뢰를 부설하는 새로운 수단을 확보했을 수 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지 시간 지난달 31일 보도했습니다.NYT는 미 중부사령부의 발표를 이같은 추정의 근거로 삼았습니다.중부사령부의 팀 호킨스 대령은 전날 호르무즈 해협의 라라크섬 공습에 대해 "이란 이슬람혁명수비대 전력이 호르무즈 해협으로 기뢰를 탑재한 로켓포를 발사하려는 정황이 포착됐다"며 "기뢰 부설용 로켓발사대 2곳을 타격했다"고 말했습니다.이 공습은 미국이 한 달 만에 호르무즈 해협에서 이란을 상대로 직접적 군사 행동을 재개한 것으로, 이란이 즉격 보복에 나서며 다시 긴장 국면을 불러왔습니다.이란은 사람이 선체에 직접 부착하는 소형 림펫기뢰(흡착기뢰)부터 대형 선박을 침몰시킬 수 있는 대형 기뢰에 이르기까지 다양한 전력을 보유한 것으로 알려집니다.기뢰는 보통 기뢰부설함이나 잠수함으로 바다에 살포하거나 항공기에서 낙하산을 달아 바다로 떨어뜨립니다.그러나 지상 발사형 로켓 투하식 기뢰는 매우 드문 형태입니다.NYT는 미군의 발표가 사실인지 독립적으로 검증할 순 없었다면서도 사실이라면 이란이 이례적이며 새로운 유형의 기뢰를 추가 보유했다는 뜻이라고 짚었습니다.이와 관련, 지난해 1월 해운·해양산업 전문매체 마리타임 이그제큐티브는 이란군이 훈련 중 '단일 표류 기뢰'를 수중에 살포할 수 있는 파즈르-5 로켓의 변형 모델을 시연했다고 전했었습니다.이런 방식은 로켓 구경의 한계로 대형 기뢰를 설치할 순 없어 대형 유조선엔 심각한 피해를 주기 어렵지만 소형 선박엔 위협적인 수준이라고 NYT는 지적했습니다.파즈르-5 로켓의 경우 구경 333㎜ 직경에 폭약량이 수십㎏ 정도에 불과한 소형 기뢰만 탑재할 수 있습니다.또 해운업계가 가장 우려하는 계류기뢰(닻으로 고정하는 방식)가 아닌 표류기뢰를 부설할 수 있습니다.표류기뢰는 대개 소형이지만 조류와 바람에 해안으로 쓸려가면 인명 피해가 날 위험이 있습니다.(사진=연합뉴스)