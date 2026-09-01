8월 수출 983억 달러로 역대 3위…반도체 사상 최대 실적

▲ 부산항에 쌓인 컨테이너

한국이 지난달 1천억 달러에 육박하는 수출 실적을 거뒀습니다.주력인 반도체가 역대 최대 실적으로 전체 수출을 견인했습니다.산업통상부는 8월 수출액이 982억 5천만 달러로 지난해 같은 달보다 68.7% 증가했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.역대 3위에 해당하는 실적입니다.1위는 6월의 1천20억 달러, 2위는 7월의 990억 달러였습니다.8월 전체 수출은 7월에 비해 소폭 감소했지만 반도체 수출은 209.0% 증가한 466억 5천만 달러로 역대 최대 실적을 경신했습니다.이로써 반도체 수출은 3개월 연속 400억 달러 이상을 기록했습니다.구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자(Capex) 확대로 인공지능(AI) 인프라 수요가 견조하게 지속된 영향입니다.올해 반도체 수출은 2월 251억 달러, 3월 328억 달러, 5월 372억 달러, 6월 448억 달러를 기록하는 등 가파른 우상향 그래프를 그립니다.반도체뿐만 아니라 대다수 IT 품목이 초강세를 보였습니다.컴퓨터 수출은 기업용 SSD의 핵심 부품인 낸드(NAND) 가격 상승세가 지속되면서 419.5% 급증한 62억 4천만 달러를 기록했습니다.월 기준 역대 최대 실적입니다.무선통신기기(18억 8천만 달러·21.2%↑)도 갤럭시 S26·Z폴드·플립8 등 휴대전화 신제품 판매량이 증가하면서 10개월 연속 플러스 행진을 이어갔습니다.20대 주력 품목 중 14개 품목의 수출이 증가하며 비교적 균형 잡힌 성장을 이뤄냈습니다.지역별로는 9대 주요 수출 지역 중 7개 지역이 활짝 웃었습니다.특히 한국의 최대 교역국인 중국(241억 달러)과 미국(165억 달러)으로의 수출이 각각 119.3%, 89.3% 증가했습니다.8월 무역수지는 347억 5천만 달러 흑자를 기록하며 3개월 연속 300억 달러 이상을 기록했습니다.1∼8월 누적 수지는 2천25억 달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천622억 달러 증가했습니다.김정관 산업부 장관은 "8월 수출은 900억 달러 이상의 높은 실적을 기록하면서 상승 모멘텀을 이어갔다"며 "반도체 수출 강세가 지속되는 가운데 반도체 외 품목의 수출도 20%의 높은 증가율을 기록하고 있어 우리 수출의 저변이 확대되고 있다는 점이 긍정적"이라고 평가했습니다.이어 "미국의 관세정책과 유럽연합(EU)의 철강 수입쿼터(TRQ) 등 주요국의 보호무역주의 강화, 글로벌 공급망 재편, 중동 정세 등 우리 기업들이 직면하고 있는 통상 환경의 불확실성이 그 어느 때보다 높은 상황"이라며 "정부는 현재의 수출 호조에 안주하지 않고 통상환경의 변화가 우리 기업의 수출에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)