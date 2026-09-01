미국 LA "오늘부터 BTS 위크" 공식 선포…도시가 대대적 환영

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미국 로스앤젤레스가 'BTS 위크'를 선포하고 대대적으로 방탄소년단을 환영했다.방탄소년단은 9월 1~2일, 5~6일(이하 현지시간) 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LOS ANGELES'를 개최하는 가운데 로스앤젤레스는 이를 기념해 9월 1일부터 8일까지를 'BTS 위크'(BTS Week)로 지정했다.로스앤젤레스는 지난 8월 31일 시청에서 시의회, 관광청, 빅히트 뮤직 관계자 등이 참석한 가운데 공식 선포식을 열었다.캐런 배스(Karen Bass) 로스앤젤레스 시장은 "'BTS 위크' 선포에는 예술과 문화가 상호 이해를 높이고 공동체를 하나로 연결하는 힘을 지니고 있다는 믿음이 담겼다. 세계 문화에 크게 기여해 온 방탄소년단의 놀라운 업적을 기리고 로스앤젤레스와의 특별한 인연을 전 세계인들과 함께 축하하게 되어 자랑스럽다"고 말했다.9월 1일 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 키 컬러인 붉은색으로 시청을 점등한다. 이는 팀과 도시를 방문하는 관객들을 향한 공식 환영, 우정의 의미다.시의회는 결의문을 통해 "방탄소년단은 2013년 데뷔 후 현 세대를 대표하는 가장 영향력 있는 아티스트 중 하나로 자리매김했다"라고 소개했다. 또한 세계 음악 산업에서 한국과 아시아 아티스트에게 길을 열어준 그룹이라 조명했다. 이어 음악과 공연, 자기애(Self-Love), 희망의 메시지가 언어와 문화, 세대를 넘어 전 세계인을 연결하고 한국 문화를 널리 알리는 데 기여했다고 평가했다.한편 방탄소년단은 2021년 12월 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 이후 약 4년 9개월 만에 소파이 스타디움을 다시 찾는다. 4회 차 공연 모두 일찌감치 매진됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)