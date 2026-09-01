8월 수출 983억 달러로 역대 3위…반도체 사상 최대

▲ 부산항에 쌓인 컨테이너

한국이 지난달 1천억 달러에 육박하는 수출 실적을 거뒀습니다.주력인 반도체가 역대 최대 실적으로 전체 수출을 견인했습니다.산업통상부는 8월 수출액이 982억 5천만 달러로 지난해 같은 달보다 68.7% 증가했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.역대 3위에 해당하는 실적입니다.1위는 6월의 1천20억 달러, 2위는 7월의 990억 달러였습니다.8월 전체 수출은 7월에 비해 소폭 감소했지만 반도체 수출은 209.0% 증가한 466억 5천만 달러로 역대 최대 실적을 경신했습니다.이로써 반도체 수출은 3개월 연속 400억 달러 이상을 기록했습니다.8월 무역수지는 347억 5천만 달러 흑자를 기록하며 3개월 연속 300억 달러 이상을 기록했습니다.1∼8월 누적 수지는 2천25억 달러 흑자로 지난해 같은 기간 대비 1천622억 달러 증가했습니다.김정관 산업부 장관은 "8월 수출은 900억 달러 이상의 높은 실적을 기록하면서 상승 모멘텀을 이어갔다"며 "반도체 수출 강세가 지속되는 가운데 반도체 외 품목의 수출도 20%의 높은 증가율을 기록하고 있어 우리 수출의 저변이 확대되고 있다는 점이 긍정적"이라고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)