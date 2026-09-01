'오디세이', 천만 흥행까지 100만 남았다…아이맥스는 신기록

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영화 '오디세이'가 개봉 27일 만에 전국 900만 관객을 돌파했다.1일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '오디세이'는 지난 8월 31일 전국 14만 5,919명을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 901만 851명.'오디세이'는 개봉 5주 차에도 15만 명에 육박하는 일일 관객을 동원하며 전주와 큰 차이 없는 관객 동원력을 자랑했다. 이번 주말께 천만 돌파가 확실시된다.장편 영화 최초의 풀 아이맥스 영화라는 특수성도 흥행에 큰 기폭제가 됐다. 31일 CGV 및 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합 전산망에 따르면 '오디세이'는 아이맥스 극장에서만 94만 1,981명(8월 30일 기준)의 관객을 동원했다. 이는 국내에서 역대 개봉한 아이맥스 영화 중 가장 많은 관객 수다. 종전 아이맥스 최고 흥행작은 '아바타: 물의 길'이 세운 92만 9,351명이었다.'오디세이'는 10년간 이어진 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 왕의 부재를 틈타 침탈과 권력 다툼이 벌어진 왕국에서 그를 기다리고 있는 아내 페넬로페(앤 해서웨이 분)와 아들 텔레마코스(톰 홀랜드 분)에게 돌아가기 위한 여정에 나서면서 벌어지는 일을 그린 영화다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)