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중국 유학생 살해 피의자 신상 공개됐다…'31세 정창성'

유영규 기자
작성 2026.09.01 09:10 수정 2026.09.01 10:11 조회수
중국인 유학생 살해 피의자 정창성

자신의 강의를 수강한 중국인 여성 유학생을 살해하고 시신을 훼손한 혐의(살인·시체손괴 등)로 구속된 중국인 대학강사 정창성(31)의 신상정보가 오늘(1일) 공개됐습니다.

경북경찰청은 오늘 피의자 정창성의 이름, 얼굴 사진, 나이 등을 홈페이지에 게시했습니다.

전날 경찰은 신상정보공개심의위원회를 열고 "범죄의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되며, 증거가 충분하다"며 "범죄 예방 등 공공의 이익을 종합적으로 고려해 신상정보를 공개하기로 의결했다"고 공개 결정 이유를 밝혔습니다.

신상정보는 오는 10월 1일까지 경북경찰청 홈페이지에 게시됩니다.

정창성은 지난 20일 새벽 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 중국인 여성 유학생 A(25) 씨를 살해하고 시신을 훼손해 경기 군포와 경북 경주 등지의 야산과 쓰레기장 등에 유기한 혐의로 지난달 25일 구속됐습니다.

중국인 유학생을 살해한 중국인 강사가 훼손한 시신을 검은 비닐봉지에 담아 집 근처 쓰레기장에 유기하는 장면
경북 경산 중국인 유학생 살해사건 피해자

그는 수사에 혼선을 주기 위해 허위 신고를 하거나 여장을 한 채 동대구역까지 이동해 피해자의 휴대전화를 꺼버린 혐의도 받습니다.

경찰은 정창성에게 살인, 시체손괴·유괴·은닉, 위계에 의한 공무집행방해 등 다섯 가지 혐의를 적용했습니다.
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