미국 국채 10년물 금리 19개월 만에 최고…매도세 확산

▲ 뉴욕증권거래소

미국 10년물 국채금리가 현지시간 31일 장중 4.75%를 넘어서며 지난해 1월 이후 19개월 만에 최고치를 기록했습니다.블룸버그 통신에 따르면 이는 국제유가상승에 따른 인플레이션 우려와 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인상 가능성이 맞물린 결과입니다.이날 국채 매도세는 전 구간으로 확산했습니다.5년물 금리도 지난해 초 이후 최고 수준까지 올랐고, 30년물 금리는 5bp 오른 5.26%에 거래됐습니다.국제유가는 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 공격 가능성을 시사한 이후 장중 고점을 찍으며 3% 가까이 상승했습니다.이날 월말 채권지수 리밸런싱에도 장기물 금리는 뚜렷한 하락 없이 강세를 이어갔습니다.앞서 케빈 워시 연준 의장이 지난 28일 잭슨홀 심포지엄에서 물가 억제를 위한 금리 인상 가능성을 시사하면서 단기물 금리가 급등한 바 있습니다.시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 다음 달 16일 회의에서 기준금리를 0.25% 포인트 올릴 확률은 31일 기준 64.2%로, 일주일 전 41.4%에서 크게 뛰었습니다.이번 주 발표되는 8월 고용지표와 다음 달 11일 소비자물가지수(CPI)도 변수로 꼽힙니다.워시 의장 발언 이후 바클레이즈와 소시에테제네랄은 올해 금리 인상이 없을 것이라던 기존 전망을 수정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)