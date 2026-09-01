[자막뉴스] 중국인 유학생 살인 피의자 정창성 신상정보 공개…"범죄 잔인성과 피해 중대성 고려"

중국인 여성 유학생을 살해하고, 시신을 훼손해 유기한 혐의로 구속된 중국인 대학 강사 31살 정창성의 신상정보가 오늘(1일) 공개됐습니다.



앞서 경북경찰청은 어제 오후 경산 중국인 여성 유학생 살인 사건의 피의자 정창성에 대한 신상정보 공개 심의위원회를 열고 이름과 나이, 얼굴 사진 머그샷 등을 공개하기로 결정했습니다.



심의위원회는 범죄의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 증거 확보, 범죄 예방 등 공공의 이익을 종합적으로 고려해 신상 공개를 의결했다고 밝혔습니다.



정창성의 신상정보는 오늘 오전 9시부터 30일까지 30일간 경북경찰청 홈페이지에 공개됩니다.



중국인 정창성은 지난 20일 새벽 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 중국인 여성 유학생 25살 A 씨를 살해하고 시신을 훼손해 경북 경주와 경기 군포 등에 유기한 혐의로 구속됐습니다.



정창성은 수사에 혼선을 끼치기 위해 경찰에 허위 실종신고를 하고 여장을 한 채 동대구역까지 이동해 피해자의 휴대전화를 꺼버린 혐의도 받고 있습니다.



경찰은 정창성에게 살인과 시체손괴·유괴·은닉, 위계에 의한 공무집행방해 등 다섯 가지 혐의를 적용했습니다.



당초 경찰은 프로파일러를 투입해 사이코패스 진단 검사를 진행하려 했지만 거부해 이뤄지지 않았습니다.



경찰은 정확한 범행 경위를 파악하기 위해 사이코패스 진단 검사를 재시도하고 정창성을 다음달 5일 전까지 검찰에 송치할 예정입니다.



(취재: 박세원, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)