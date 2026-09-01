뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'증조부 친일 논란' 하영, 차기작 '중증외상센터' 하차

유영규 기자
작성 2026.09.01 08:39 조회수
배우 하영
▲ 배우 하영

온라인에서 증조부 안상호의 친일 행적 의혹이 제기된 배우 하영(안하영·33)이 차기작 '중증외상센터' 새 시즌에서 하차합니다.

넷플릭스는 오늘(1일) "배우의 입장을 존중해 하영은 '중증외상센터' 후속편에 출연하지 않기로 했다"고 밝혔습니다.

넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'는 메스 하나로 사람을 살려내는 천재 의사의 유쾌한 활극을 그린 메디컬 드라마입니다.

지난해 시즌1이 공개돼 국내외 시청자들의 사랑을 받았습니다.

하영은 이 작품에서 중증외상팀 간호사 천장미를 연기해 얼굴을 알렸고, 주지훈, 추영우 등과 함께 후속편에도 출연할 예정이었습니다.

하지만 하영이 지난달 방송한 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 4대째 의사 집안이란 사실을 공개한 후 그의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호(1872~1927)로 알려지면서 당시 행적을 두고 온라인에서 친일 의혹이 불거졌습니다.

이후 하영은 "관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다. 일제 강점기라는 뼈아픈 시기를 지닌 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"며 "그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 사과했습니다.

그러나 그가 주연으로 촬영을 대부분 마친 SBS 드라마 '승산 있습니다'와 차기작 '중증외상센터' 시즌2~3에서 하차해야 한다는 요구가 빗발쳤습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지