중학교 교과서에 '엉터리 태극기'…서경덕 "교육부 책임 커"

▲ 잘못 그려진 태극기 태극 무늬

중학교 국어 교과서에 태극기의 태극 무늬가 잘못 그려진 사례가 있다는 지적이 나왔습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(1일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한 학부모로부터 사진과 함께 제보받은 내용이라며 "비상교육이 펴낸 중학교 2학년 2학기 국어 교과서에 태극기의 태극 무늬가 잘못 그려져 있다"고 밝혔습니다.또 자습서의 해당 사진 설명에 '2002년 한국 월드컵'으로 표기돼 있다며 정확한 명칭은 '2002년 한일 월드컵'이라고 지적했습니다.그는 "우리 아이들이 배우는 교과서에 이런 일들이 벌어지는 건 있을 수 없는 일"이라며 "출판사도 문제이지만, 이 교과서는 검정도서로 교육부가 승인하는 도서이기에 교육부도 책임이 크다"고 말했습니다.이어 "지금까지 오랜 기간 동안 해외에서 잘못 사용되고 있는 '엉터리 태극기'를 많이 시정해 왔다"며 "국내에서 잘못 사용되고 있는 태극기 디자인도 함께 시정해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)