[에디터픽] 사방이 위험천만 "여기서 샤워를?"..막을 수 있었던 죽음? 유족 분통

인천 연수구의 한 아파트 기계실 내부를 찍은 사진입니다.



각종 기계와 배관들 사이로 전선이 늘어져 있고 누전을 염려한 듯 세탁기 등 일부 가전제품 밑에 받침대들이 있습니다.



또 기계실 한가운데 샤워기와 함께 나무 받침대 하나가 덩그러니 놓여 있습니다.



지난 23일 20대 남성 A 씨가 숨진 채 발견된 아파트 기계실 내부 간이 샤워장입니다.



경찰은 국과수의 부검 1차 소견 등을 종합해 A 씨가 샤워 도중 감전사한 것으로 추정하고 있습니다.



[임지현/기자 : 사고가 난 기계실 문은 굳게 닫혀있고 샤워 시설의 사용 중지를 권고하는 안내문도 붙어있습니다.]



사고 당시 누전 확인 후 물을 사용하라는 안내문까지 붙어 있었던 것으로 확인됐는데 과거 누전 사고가 있었거나 적어도 누전 피해 가능성을 알고 있었던 것으로 추정되는 대목입니다.



하지만 예방 조치는 없었고 이틀에 한 번 24시간 근무를 하던 20대 직원이 변을 당한 겁니다.



[이진영/유족 : 올 연말까지만 다니고 (관리사무소) 그만두고, 조금 낮춰서라도 회사를 들어가려고 했습니다. 부모로서는 정말로 가슴이 아프고 찢어지는 심정입니다.]



아파트 관리사무소 측은 SBS에 "지난 2021년 보일러 공사 당시 직원들이 임의로 샤워실을 만든 것 같다"고 해명했고, A 씨 등 인력을 관리하던 도급업체도 "할 말이 없다"며 답변을 피했습니다.



산업안전보건기준에는 사업주가 누전으로 인한 감전 위험을 막기 위해 접지를 해야 한다고 규정하고 있습니다.



[김의택/유족 측 변호사 : 감전에 대한 대책에 관한 의무를 이행하지 않은 과실로, 업무상 과실치사죄가 성립할 수 있다고 보고 있습니다.]



국과수 최종 부검 결과 감전사로 판명될 경우, 경찰은 사고 경위에 따라 아파트 측과 도급 업체 등에 대해 업무상 과실치사 혐의 적용을 검토한다는 방침입니다.



꺼림칙한 안내문…간이 샤워실서 결국 감전사 (2026.08.31 8뉴스)



(취재 : 임지현, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 이종정·한흥수, 제작 : 디지털뉴스부)