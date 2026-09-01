'오현규 교체 출전' 베식타시, 초룸에 6대 2 대승…3위로 점프

▲ 오현규(베식타시)

한국 축구대표팀 공격수 오현규가 교체로 출전한 튀르키예 프로축구 베식타시가 초룸을 상대로 6골을 쏟아내는 화력 쇼를 펼치며 대승을 거뒀습니다.베식타시는 1일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 초룸과 2026-2027 튀르키예 쉬페르리그 3라운드 홈 경기에서 두샨 블라호비치의 해트트릭 원맨쇼를 앞세워 6대 2 대승을 거뒀습니다.개막전 승리 이후 2라운드에서 첫 패배를 맛봤던 베식타시는 3라운드에서 다시 승리를 따내며 승점 6을 쌓아 페네르바체, 아메드, 코카엘리스포르, 리제스포르(이상 승점 6)와 어깨를 나란히 했지만 골 득실에서 앞서 3위로 올라섰습니다.베식타시는 전반 9분 바츠라프 체르니의 선제골에 이어 전반 43분 블라호비치의 페널티킥 추가 골이 이어지며 쉽게 경기를 풀어갔습니다.전반을 2대 0으로 마친 베식타시는 후반 7분 추격 골을 내주며 잠시 위기를 맞는 듯했습니다.하지만 베식타시는 후반 14분과 후반 21분에 블라호비치가 연속골을 터트리고 해트트릭을 완성하며 순식간에 스코어를 4대 1로 벌렸습니다.베식타시는 후반 26분 블라호비치 대신 벤치에서 대기하던 오현규를 투입해 공격진에 변화를 줬습니다.후반 28분 일한 파킬리의 득점이 이어진 베식타시는 후반 43분 두 번째 실점했지만, 후반 38분 아미르 무리요의 마무리 득점이 이어지며 대승을 완성했습니다.정규리그 개막전부터 3경기 연속 교체로 그라운드를 밟은 오현규는 공격포인트 없이 경기를 마쳤습니다.(사진=게티이미지)