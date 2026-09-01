수십 년 병간호하던 아내 살해 80대 남편 구속영장 기각

▲ 의정부지방법원 남양주지원
경기 남양주시에서 수십 년간 병간호하던 70대 아내를 살해한 혐의를 받는 80대 남편에 대한 구속영장이 기각됐습니다.
경찰에 따르면 의정부지법 남양주지원은 지난달 31일 살인 혐의를 받는 80대 남성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주 및 증거인멸 우려가 없다"며 구속영장을 기각했습니다.
A씨는 지난달 29일 남양주시 한 빌라에서 70대 아내 B씨를 살해한 혐의를 받습니다.
당시 낮 12시 15분 B씨의 상태가 위중하다는 가족의 신고를 받고 출동한 구급대가 B씨를 병원으로 옮겼으나 이동 중 숨졌습니다.
이 과정에서 B씨의 몸에서 범죄 혐의점이 확인됐고, 경찰은 함께 거주하던 남편 A씨를 긴급체포했습니다.
경찰은 B씨가 지병으로 거동과 의사소통 등 정상적 일상생활이 어려웠고 A씨는 아내를 수십 년간 병간호해 온 것으로 파악했습니다.
경찰은 A씨를 석방해 가족에게 인계했으며 불구속 상태로 수사를 마무리한 뒤 조만간 검찰에 사건을 송치할 방침입니다.
(사진=연합뉴스)
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