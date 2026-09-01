수십 년 병간호하던 아내 살해 80대 남편 구속영장 기각

▲ 의정부지방법원 남양주지원

경기 남양주시에서 수십 년간 병간호하던 70대 아내를 살해한 혐의를 받는 80대 남편에 대한 구속영장이 기각됐습니다.경찰에 따르면 의정부지법 남양주지원은 지난달 31일 살인 혐의를 받는 80대 남성 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "도주 및 증거인멸 우려가 없다"며 구속영장을 기각했습니다.A씨는 지난달 29일 남양주시 한 빌라에서 70대 아내 B씨를 살해한 혐의를 받습니다.당시 낮 12시 15분 B씨의 상태가 위중하다는 가족의 신고를 받고 출동한 구급대가 B씨를 병원으로 옮겼으나 이동 중 숨졌습니다.이 과정에서 B씨의 몸에서 범죄 혐의점이 확인됐고, 경찰은 함께 거주하던 남편 A씨를 긴급체포했습니다.경찰은 B씨가 지병으로 거동과 의사소통 등 정상적 일상생활이 어려웠고 A씨는 아내를 수십 년간 병간호해 온 것으로 파악했습니다.경찰은 A씨를 석방해 가족에게 인계했으며 불구속 상태로 수사를 마무리한 뒤 조만간 검찰에 사건을 송치할 방침입니다.(사진=연합뉴스)