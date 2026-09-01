네팔 대홍수, 고립됐던 한국인 9명 무사 귀국…현장소장은 잔류

▲ 네팔과 중국 국경 히말라야 산악지대에서 발생한 대규모 홍수 사태와 관련 두산에너빌리티 현장소장이 30일(현지시각) 네팔 카트만두 한 호텔에서 취재진과 인터뷰하고 있다.

네팔 대홍수로 한때 피해지역에 고립됐던 한국인 10명 중 9명이 무사히 귀국했습니다.두산에너빌리티는 네팔 홍수 현장에서 구조된 두산에너빌리티 직원 9명이 지난달 31일 오후 2시 한국에 들어왔다고 밝혔습니다.이들은 귀국 직후 건강 상태를 확인한 뒤 귀가했으며 입원 치료가 필요할 정도의 건강 이상은 없는 것으로 전해졌습니다.두산에너빌리티는 "9명의 직원들은 갑작스러운 재난과 고립을 겪으며 육체적으로나 심리적으로 많이 지쳐 있는 상태"라면서 "회사는 직원들의 의사를 존중해 외부 접촉을 최소화하고, 가족들과 조용히 재회해 안정을 되찾을 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했다"고 설명했습니다.나머지 1명인 현장소장은 수색 작업을 최대한 지원하기 위해 현지에 남았습니다.현장소장은 지난달 30일(현지시간) 브리핑에서 "연락이 닿지 않는 직원들이 하루 속히 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 지원하겠다"며 당분간 현지에 남아 실종자 수색을 돕겠다고 밝혔습니다.이들 9명은 네팔 홍수로 지난달 26일부터 피해 지역에 고립됐다가 헬기를 통해 순차적으로 안전한 지역으로 이송됐습니다.현장소장은 현지 직원들이 모두 구조될 때까지 남겠다며 현장에 잔류했다가 28일 안전 지역으로 이송됐습니다.한편 네팔 홍수로 수력발전소 현장에서 실종된 두산에너빌리티 직원 6명과 남동발전 직원 3명 등 한국인 9명에 대한 구조 소식은 아직 들려오지 않고 있습니다.두산에너빌리티는 "지금도 연락이 닿지 않는 동료 수색과 구조를 최우선에 두고 모든 노력을 집중하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)