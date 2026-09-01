휘발윳값 고공행진에 속 끓는 트럼프, 미 정유업계 경영진 호출

▲ 미국 주유소 간판
도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 정유업계와 연료 유통업계 경영진을 만난다고 CNBC 방송과 AFP 통신이 현지 시간 지난 달 31일 보도했습니다.
회동은 1일 백악관에서 더그 버검 내무부 장관과 크리스 라이트 에너지부 장관이 배석한 가운데 이 뤄질 예정입니다.
'석유 메이저'로 불리는 대형 정유사뿐 아니라 중·소형 정유사, 그리고 유통사 경영진이 망라됐습니다.
이란과의 전쟁 장기화로 고공행진을 멈추지 않는 휘발유 소비자 가격이 핵심 의젭니다.
미국자동차협회(AAA)에 따르면 평균 소매 디젤 가격은 올해 들어 57% 급등했다고 블룸버그 통신이 전했습니다.
테일러 로저스 백악관 대변인은 "트럼프 대통령은 자신의 성공적인 에너지 지배력 의제가 주유소에서 소비자들이 가능한 최대의 비용 절감 효과를 누리는 것으로 이어지도록 하는 데 전념하고 있다"고 말했습니다.
로저스 대변인은 "트럼프 대통령이 정유 능력을 확대하고, 전체 공급망에 걸쳐 미국의 에너지 지배력을 더욱 발휘하며, 미국 국민을 위해 (휘발유) 가격을 낮출 수 있는 최선의 방안을 함께 모색할 것"이라고 전했습니다.
트럼프 대통령은 미국 정유사들이 국제유가 급등으로 막대한 이익을 내면서도 주유소의 휘발유 소매가는 낮아지지 않는다면서 여러 차례 불만을 터뜨려왔습니다.
지난 3일에는 셰브런과 엑손모빌 등 석유 메이저들을 지목해 "공급 부족의 상황에서 돈을 너무 많이 벌고 있다. 마음에 들지 않는다"며 "그들은 그 이익의 일부를 국민들에게 돌려줘야 한다"고 촉구한 바 있습니다.
이번 회동에 정유업계뿐 아니라 유통업계까지 호출한 만큼, 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에 최대 악재로 작용하는 휘발윳값의 획기적인 인하를 거듭 압박할 것으로 전망됩니다.
이달 초 발표된 로이터-입소스 여론조사에서 응답자의 절반가량은 생활비 부담을 중간선거 투표의 가장 중요한 쟁점으로 꼽았습니다.
트럼프 대통령의 생활비 문제 대응에 부정적인 응답률은 약 70%에 달했습니다.
트럼프 대통령이 지난 28일 베네수엘라의 석유 매장량 650억 배럴에 대한 '과반의 통제권'을 확보했다고 발표한 뒤 정유업계와 회동한다는 점도 주목됩니다.
트럼프 대통령은 이란 전쟁으로 초래된 세계적인 원유 공급 차질이 베네수엘라산 공급 확대로 상쇄되기를 기대하고 있다고 AFP는 짚었습니다.
이와 함께 미 환경보호청(EPA)은 정유업체들에 대한 재생연료 혼합의무 면제 규모를 연간 17억 6천만 크레딧으로 확정했습니다.
이는 EPA가 당초 예고했던 9억 9천만 크레딧의 거의 두 배에 달하는 규몹니다.
재생연료 혼합의무는 휘발유와 디젤에 일정량의 에탄올과 바이오디젤 등 바이오연료를 섞도록 한 것으로, 이에 대한 면제 규모를 대폭 늘린 것은 연료 생산비 절감 효과가 있다고 로이터 통신은 전했습니다.
이는 휘발윳값을 안정화하기 위해 바이오연료의 주원료인 옥수수·대두 생산 농가의 반발을 감수하겠다는 백악관의 '광범위한 노력'을 반영한 조치라고 로이터는 해석했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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