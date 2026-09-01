휘발윳값 고공행진에 속 끓는 트럼프, 미 정유업계 경영진 호출

▲ 미국 주유소 간판

도널드 트럼프 미국 대통령이 국내 정유업계와 연료 유통업계 경영진을 만난다고 CNBC 방송과 AFP 통신이 현지 시간 지난 달 31일 보도했습니다.회동은 1일 백악관에서 더그 버검 내무부 장관과 크리스 라이트 에너지부 장관이 배석한 가운데 이 뤄질 예정입니다.'석유 메이저'로 불리는 대형 정유사뿐 아니라 중·소형 정유사, 그리고 유통사 경영진이 망라됐습니다.이란과의 전쟁 장기화로 고공행진을 멈추지 않는 휘발유 소비자 가격이 핵심 의젭니다.미국자동차협회(AAA)에 따르면 평균 소매 디젤 가격은 올해 들어 57% 급등했다고 블룸버그 통신이 전했습니다.테일러 로저스 백악관 대변인은 "트럼프 대통령은 자신의 성공적인 에너지 지배력 의제가 주유소에서 소비자들이 가능한 최대의 비용 절감 효과를 누리는 것으로 이어지도록 하는 데 전념하고 있다"고 말했습니다.로저스 대변인은 "트럼프 대통령이 정유 능력을 확대하고, 전체 공급망에 걸쳐 미국의 에너지 지배력을 더욱 발휘하며, 미국 국민을 위해 (휘발유) 가격을 낮출 수 있는 최선의 방안을 함께 모색할 것"이라고 전했습니다.트럼프 대통령은 미국 정유사들이 국제유가 급등으로 막대한 이익을 내면서도 주유소의 휘발유 소매가는 낮아지지 않는다면서 여러 차례 불만을 터뜨려왔습니다.지난 3일에는 셰브런과 엑손모빌 등 석유 메이저들을 지목해 "공급 부족의 상황에서 돈을 너무 많이 벌고 있다. 마음에 들지 않는다"며 "그들은 그 이익의 일부를 국민들에게 돌려줘야 한다"고 촉구한 바 있습니다.이번 회동에 정유업계뿐 아니라 유통업계까지 호출한 만큼, 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에 최대 악재로 작용하는 휘발윳값의 획기적인 인하를 거듭 압박할 것으로 전망됩니다.이달 초 발표된 로이터-입소스 여론조사에서 응답자의 절반가량은 생활비 부담을 중간선거 투표의 가장 중요한 쟁점으로 꼽았습니다.트럼프 대통령의 생활비 문제 대응에 부정적인 응답률은 약 70%에 달했습니다.트럼프 대통령이 지난 28일 베네수엘라의 석유 매장량 650억 배럴에 대한 '과반의 통제권'을 확보했다고 발표한 뒤 정유업계와 회동한다는 점도 주목됩니다.트럼프 대통령은 이란 전쟁으로 초래된 세계적인 원유 공급 차질이 베네수엘라산 공급 확대로 상쇄되기를 기대하고 있다고 AFP는 짚었습니다.이와 함께 미 환경보호청(EPA)은 정유업체들에 대한 재생연료 혼합의무 면제 규모를 연간 17억 6천만 크레딧으로 확정했습니다.이는 EPA가 당초 예고했던 9억 9천만 크레딧의 거의 두 배에 달하는 규몹니다.재생연료 혼합의무는 휘발유와 디젤에 일정량의 에탄올과 바이오디젤 등 바이오연료를 섞도록 한 것으로, 이에 대한 면제 규모를 대폭 늘린 것은 연료 생산비 절감 효과가 있다고 로이터 통신은 전했습니다.이는 휘발윳값을 안정화하기 위해 바이오연료의 주원료인 옥수수·대두 생산 농가의 반발을 감수하겠다는 백악관의 '광범위한 노력'을 반영한 조치라고 로이터는 해석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)