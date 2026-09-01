[날씨] 중부 오전까지 강한 비…남부 33도 무더위

9월의 첫날인 오늘(1일) 중부지방은 비가 더 이어지겠습니다.



여전히 중부는 정체 전선의 영향으로 시간당 5mm 안팎의 약한 비가 내리는 곳이 있고요.



일부 인천과 경기남부, 강원남부와 충남북부에는 시간당 10에서 20mm의 강한 비가 집중되는 곳이 있고 이들 지역은 오전까지 비가 강하게 내릴 때 있겠습니다.



오늘 예상되는 비의 양 인천과 경기 남서부, 충남북부에 최고 60mm, 그 밖의 중부에는 5에서 40mm의 비가 더 내리겠습니다.



강수는 오후에는 대부분 잦아들겠고요, 강원 지역은 저녁까지 이어지겠습니다.



남부와 제주 지역은 대기 불안정으로 인해 오늘 한때 5에서 40mm의 갑작스러운 소나기 쏟아질 때 있겠습니다.



일부 남부와 제주 지역은 여전히 폭염특보가 유지 중인 가운데 현재 기온 서울은 23도, 부산은 26도로 시작하고요.



오늘 한낮에 서울이 27도로 서울은 오늘도 더위가 주춤하겠고 반면 남부는 전주 32도, 대구는 33도까지 오르며 후덥지근하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)