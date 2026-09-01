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10시간 반 만에 '둔체' 도착…사고 현장 드론 수색

권민규 기자
작성 2026.09.01 06:18 수정 2026.09.01 07:34 조회수
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<앵커>

네팔에서 실종된 우리 국민 9명을 찾기 위해 육로 수색에 나선 정부 대응팀이 사고 현장과 가까운 둔체에 도착했습니다. 드론을 띄워서 지상 수색을 벌였는데 아직 뚜렷한 성과는 없습니다.

네팔에서 권민규 기자입니다.

<기자>

네팔 대홍수로 한국인 직원 9명과 연락이 끊긴지 엿새째인 어제(31일) 처음으로 육로 수색에 나선 정부 신속대응팀은 약 10시간 반 만에 사고 현장 인근인 둔체에 도착했다고 외교부가 밝혔습니다.

실종자 수색에 진척이 없자 정부 대응팀 중 9명은 카트만두 주네팔 한국대사관을 떠나 한국인이 실종된 수력 발전소 건설 현장 인근으로 차를 타고 출발했는데, 당초 1차 수색 지점으로 잡았던 람체를 지나서 사고 현장과 더 가까운 둔체까지 이동한 겁니다.

도착 직후 한국에서 직접 가져온 드론으로 지상 수색까지 벌였지만 아직 유의미한 결과가 발견되지는 않은 것으로 전해졌습니다.

대응팀 관계자는 "육로 수색과 관련해 네팔 군 당국이 협조 의사를 밝혔다"며 "네팔군과 합동으로 실종자 수색에 나서기로 했다"고 설명했습니다.

대응팀은 둔체에서 베이스캠프를 차려 숙영을 하며 수색 활동도 펼친다는 계획입니다.

어제 네팔에 입국한 박재경 신임 대사는 네팔 카투만두의 한 호텔에서 취재진과 만나 "엄중한 상황"이라며 실종사 수색을 우선하겠다는 입장을 밝혔습니다.

[박재경/주네팔 대사 : 엄중한 상황에 부임하게 돼 매우 무거운 마음입니다. 비상한 상황인 만큼 비상한 각오로 우리 국민들의 수색과 구조를 위해 최선의 지원과 노력을 다하겠습니다.]

어제 두 차례를 비롯해 지금까지 모두 5번의 헬기 수색을 벌인 정부와 기업 합동 대응팀은 오늘도 지상과 상공에서 실종자를 찾기 위한 수색을 이어갈 방침입니다.

(영상취재 : 설치환·강시우, 영상편집 : 김병직)
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