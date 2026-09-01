미 재무 "일본, 엔화 강세 위해 조치할 것"…9월 일본 금리 인상 시사

▲ G20 재무장관 회의에 참석한 스콧 베선트 미국 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관이 현지 시간 지난 달 31일 일본 엔화가 다시 약세로 돌아선 것과 관련, "일본 정부와 일본은행이 엔화 강세로 이어질 뭔가를 할 것으로 믿는다"고 밝혔습니다.베선트 장관은 이날 미 경제전문매체 CNBC 인터뷰에서 미국이 일본 정부와 함께 달러-엔 환율시장에 개입한 것의 효과를 묻자 "나는 자연적인 균형에 영향을 미칠 수 없다. 우리가 할 수 있는 일은 신호를 보내는 것뿐이며, 나는 시장이 가지지 않은 정보를 갖고 있다"며 이같이 말했습니다.베선트 장관은 이어 '이것이 (일본 중앙은행의) 금리 인상을 의미하는 것이냐'라는 질의에 "시장 참여자들은 현재 가격에 (금리 인상을) 반영했다"고 답했습니다.베선트 장관의 발언은 엔화가 다시 약세를 보이는 상황에서 일본 중앙은행이 다음 달 금리 인상을 통해 대응할 것이라는 취지로 풀이됩니다.로이터 통신은 베선트 장관의 발언 이후 "엔화는 달러 대비 강세를 보였으며, 이는 일본은행이 9월 정책회의에서 금리를 인상할 것이라는 시장의 지배적 기대를 강화했다"고 짚었습니다.로이터는 또 소식통을 인용, 일본은행이 9월 17∼18일 회의에서 금리를 인상할 예정이며, 이후에도 연간 2회 정도인 금리 인상 속도를 더욱 공격적으로 높이는 걸 검토 중이라고 전했습니다.베선트 장관은 이날 미 사우스캐롤라이나주 애슈빌에서 개막한 G20 재무장관회의에 참석하고 있습니다.이번 회의 기간 그는 가타야마 사쓰키 일본 재무상, 우에다 가즈오 일본은행 총재와 만날 것으로 예상되며, 이들이 엔화 불안정 상황에 추가로 어떤 메시지를 낼지 주목되는 상황입니다.앞서 미국과 일본 정부는 지난 7월 31일 공동으로 엔화를 매입하며 개입을 단행했습니다.당시 엔화는 달러당 164엔 수준으로 40년 만에 최저치를 기록했었습니다.이런 개입에도 엔화는 다시 약세로 돌아섰고, 지난달 28일 뉴욕외환시장에서 한때 160.20엔으로 다시 약세의 심리적 저항선인 160엔을 넘어섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)