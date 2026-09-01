하루 200mm '물폭탄'…들에 나갔던 2명 실종

<앵커>



하루 200mm 가까운 호우가 집중된 전북 지역에서 어제(31일) 노인 2명이 실종됐습니다. 침수와 산사태도 잇따랐습니다.



오늘 첫 소식, 신용일 기자입니다.



<기자>



왕복 4차선 도로가 흙탕물에 완전히 잠겼습니다.



때마침 길을 지나던 승용차는 오도 가도 못한 채 도로 한가운데 멈춰 섰습니다.



전북 지역에 하루 새 200mm 가량의 많은 비가 퍼부은 데다 산을 타고 쏟아져 내린 물로 물이 제때 빠지지 못하면서 주변 마을이 물에 잠겼습니다.



[박찬수/전북 고창군 아산면 : 차도 지금 다 잠겨가지고. 차도 지금 다 시동이 꺼진 상태고. 다 꺼져가지고 지금 엔진도 망가지고. 보험회사를 불렀는데 보험회사도 오지도 못하고.]



도로와 주택 침수, 토사 유출 등 피해가 잇따랐는데 지난 주말부터 사흘 동안 경찰과 소방에 접수된 비 피해 신고만 200건이 넘습니다.



주택 뒷산 비탈면이 무너져 붉은 흙이 그대로 드러나거나 쓸려 내려온 흙더미와 나뭇가지가 집 바로 뒤까지 밀려와 어지럽게 뒤엉킨 모습도 보입니다.



[권두열/전북 고창군 무장면 : 여기 입구에 잔해 조금 있는 게 저기까지 있어가지고 그걸 이제 가운데로 모아놓으려고 들어갔는데. 들어가서 세 삽인가 뜨는데 한순간에 무너져버리더라고.]



한때 호우경보가 내려진 정읍에서는 새벽녘에 물꼬를 트러 나간 70대 남성이 돌아오지 않는다는 신고가 접수됐고 고창에서는 비닐하우스에서 작업을 하던 60대 남성이 실종돼 경찰과 소방이 수색 작업을 벌이고 있습니다.



고창군 아산면에서는 개울이 넘쳐 마을을 잇는 다리가 잠겼고, 고창군 해리면에서는 궁산저수지가 한때 홍수위의 120%까지 차오르면서 주민들이 대피하기도 했습니다.



(영상취재 : 유지영, 영상편집 : 유미라, 화면제공 : 전북소방본부)