1. 집중호우로 2명 실종·곳곳 침수…오전까지 강한 비



호남과 충청 지역에 내린 집중 호우로 침수와 교통사고가 잇따랐고 전북에서 노인 2명이 실종됐습니다. 오늘(1일)도 오전까지 서해안과 수도권을 비롯한 중부 지방을 중심으로 강한 비가 예보돼 있습니다.



2. 신속대응팀, 사고 현장 인근 도착…드론 수색



육로 수색에 나선 정부 신속대응팀이 우리 국민 실종 지점 인근인 둔체에 도착해 드론으로 수색을 벌였습니다. 이번 대홍수로 인한 사망자는 955명으로 늘었고, 4천500명 가까이 실종된 것으로 집계됐습니다.



3. "부 경장, 63건 미입력·삭제"…오늘 수사 결과 발표



제주 장 모 씨 실종 사건을 거짓말로 뭉갰던 부모 경장이 실종 사건 63건을 아예 입력하지 않거나 시스템에서 삭제한 것으로 파악됐습니다. 제주경찰청은 오늘 부 경장에 대한 수사 결과를 발표합니다.



4. "강력 보복" 예고…'경제적 왕따 작전' 동참 촉구



트럼프 미국 대통령이 요르단 미군 기지를 공격한 이란을 향해 강도 높은 보복을 예고했습니다. 주요 20개국 재무장관 회의에 참석한 베선트 미국 재무장관은 이란에 대한 이른바 '경제적 왕따 작전'에 국제사회가 동참해달라고 촉구했습니다.