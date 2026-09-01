경기장 지붕 위로 날았다…'아찔한 비행' 펼친 이유는

요즘 스포츠 경기장을 찾으면 관중들을 위해 다양한 볼거리도 제공되는데요.



그런데 관중을 위한 특별 이벤트가 자칫 공포의 순간으로 바뀔 뻔했습니다.



경기장 위로 거대한 여객기 두 대가 빠른 속도로 날아옵니다.



그런데 경기장 지붕 바로 위를 스치듯 지나가는데요.



남아프리카공화국 케이프타운의 한 경기장에서 포착된 모습입니다.



남아공과 뉴질랜드의 럭비 경기를 앞두고 마련된 특별 비행 이벤트였는데요.



여객기가 경기장 지붕에서 불과 12미터 정도 높이로 지나가면서 관중들은 경기장과 충돌하는 것 아니냐며 순간 공포에 휩싸였습니다.



다행히 사고로 이어지지는 않았는데요.



행사를 진행한 항공사는 숙련된 조종사들이 참여했고 남아공 항공 당국의 승인을 받은 비행이었다고 밝혔지만, 관중들에겐 아찔한 기억으로 남게 됐습니다.



(화면출처 : X @Osinttechnical, @hermux, @Jemane_C, @dekoskyglobal)