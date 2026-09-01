대체공휴일 없는 추석 연휴…"휴가 어디로 가나" 봤더니

어느덧 9월이 됐습니다. 이번 달도 힘내시고, 그래도 곧 추석 연휴가 있습니다.



다만 이번 연휴 나흘로 비교적 짧습니다.



그러다 보니까 가까운 여행지를 중심으로 짧고 또 알찬 여행을 떠나려는 사람들이 늘고 있습니다.



길게 어디를 가기보다는 2박에서 3박 정도의 일정으로 가까운 곳을 찾고 숙소를 좋은 곳으로 가서 휴식을 즐기는 수요가 늘어났다는 겁니다.



실제 호텔 예약 플랫폼을 보니까 추석 기간에 검색된 전체 숙박 일수 가운데 2박에서 3박 일정을 차지하는 비중이 약 60%로 연휴가 길었던 지난해보다 10%포인트가량 높아진 겁니다.



여행지도 이동 시간이 짧은 곳으로 관심이 쏠렸습니다.



검색 상위 10곳 가운데 8곳이 일본과 국내 여행지였고, 1위가 도쿄였습니다.



여행 기간이 짧아진 대신 숙소는 높은 등급을 선호하는 경향이 나타났습니다.



연휴 기간에 검색된 4, 5성급 호텔의 숙박 일수 전체의 60%를 차지했다고 하네요.