트럼프, 요르단 미 기지 공격한 이란에 "강력 타격" 보복 예고

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 요르단의 미군 기지를 공격한 이란을 향해 강도 높은 보복을 예고했습니다.폭스뉴스 트레이 잉스트 기자는 현지 시간 지난 달 31일 보도에서 트럼프 대통령과 전화 통화를 했다면서 "트럼프 대통령은 이란을 강력 타격할 것이라면서 대응이 있을 것이라고 했다"고 전했습니다.트럼프 대통령은 미국 방공시스템이 1발 빼고는 모든 미사일을 요격했다면서 나머지 1발도 중요한 목표물을 겨냥한 것이 아니어서 지나가게 둔 것이라고 설명했다고 잉스트 기자는 전했습니다.트럼프 대통령은 또 이란에 대한 미국의 제재가 강력하게 효과를 내고 있다는 주장도 한 것으로 전해졌습니다.미국은 전날 호르무즈 해협의 이란 라라크섬을 공습했습니다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 기뢰부설용 로켓발사대 2대가 폭격 대상이 됐습니다.이란도 미군 기지가 있는 요르단을 향해 즉각 반격했습니다.미군의 대이란 군사 공격은 지난달 29일 이후 한 달 만이었습니다.이란의 반격에 대해 트럼프 대통령이 예고한 대로 또다시 보복이 이뤄진다면 호르무즈 해협에 다시 군사적 긴장이 크게 고조될 가능성이 큽니다.다만 미군이 전날 기뢰부설용 로켓발사대 2대만 공격 대상으로 삼은 것으로 볼 때 애초에 확전을 피하려는 의도였을 것이라는 분석도 나옵니다.이란의 한 고위 소식통도 로이터통신에 이번 무력공방이 '제한적이고 통제된 대치'였다면서 다시 공격을 받으면 강력한 대응을 하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이란과의 합의 도출이 어려운 상황에서 대대적 폭격을 검토하다가 미군의 무기 재고 소진과 확전에 대한 부담 속에 경제적 압박 강화로 방향을 튼 상탭니다.트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜에 이란 최대 원유 수출거점인 하르그섬이 불타는 AI 제작 영상을 올리면서 "산산조각 나고 있다"고 주장하기도 했습니다.이란은 "웃기는 일"이라고 일축했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)