[날씨] 9월 첫날 중부 비 계속…남부는 폭염 이어져

9월의 첫날인 오늘(1일)도 중부를 중심으로 비가 이어지겠습니다.



오전에는 대부분 그칠 텐데요.



앞으로 충남 서해안에 많게는 100mm 이상의 큰 비가 더 내리는 곳이 있겠고 그 밖의 중부 지방에는 10에서 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



중부 지방은 비구름의 영향으로 더위가 주춤하고 있지만 남부 지방에는 33도 안팎의 무더위가 이어지면서 여전히 폭염 특보도 발효 중인데요.



오늘 남부 지방 하늘에는 구름이 많은 가운데 오후에 소나기 오는 곳이 있겠고 중부 지방은 종일 흐리겠습니다.



자세한 낮 기온 살펴보시면 서울은 오늘 낮에도 27도로 더위가 주춤하겠지만 남부 지방은 대구와 광주가 33도까지 오르겠습니다.



주 후반에는 북쪽의 차고 건조한 공기가 내려오면서 점차 선선해지겠습니다.



강원 영동과 제주에는 동풍의 영향으로 비가 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)