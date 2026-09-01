뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"교세 확장하려 정치권 결탁"…한학자 총재 징역 2년

장훈경 기자
작성 2026.09.01 00:44 조회수
PIP 닫기
<앵커>

윤석열 정부와의 '정교유착의 정점'으로 지목된 한학자 통일교 총재에게 1심에서 징역 2년이 선고됐습니다. 재판부는 "대선을 교세 확장 기회로 보고 정치 세력과 결탁했다"고 한 총재를 질타했는데 법정구속은 하지 않았습니다.

장훈경 기자입니다.

<기자>

골절 수술 등을 이유로 7번째 구속 집행이 정지된 한학자 통일교 총재가 1심 선고 공판에 출석했습니다.

한 총재는 취재진의 질문에 아무 대답 없이 법정으로 들어갔습니다.

[한학자/통일교 총재 : (아직도 윤영호 본부장 단독 범행이라고 생각하시나요?) …….]

재판부는 핵심 공소사실을 대부분 인정해 한 총재에게 징역 2년을 선고하고 함께 기소된 정원주 전 비서실장과 윤영호 전 세계본부장에게도 유죄를 선고했습니다.

재판부는 20대 대선을 전후로 당시 국민의힘 권성동 의원에게 현금 1억 원을 건네고 국민의힘 소속 의원들에게 1억 4천400만 원을 '쪼개기 후원'한 혐의, 그리고 건진법사를 통해 김건희 씨에게 7천500만 원 상당의 샤넬가방과 그라프 목걸이를 준 과정 모두 한 총재의 지시와 승인이 있었다고 판단했습니다.

재판부는 그러면서 "우호적인 대선 후보를 지원해 정치적 영향력을 확대하려는 목적에서 저질러진 범행으로 죄책이 가볍지 않다"고 질타했습니다.

다만 "범행을 주도한 것은 윤영호 전 본부장으로 보이고 종교 지도자로 세계 평화에 노력해 온 점 등을 양형에 감안했다"고 밝혔습니다.

실형이 선고됐지만 한 총재가 구속 집행정지 상태여서 곧바로 구금되진 않았는데, 선고 직후 한 총재 측이 집행정지 기간 연장을 또 신청해 구속 여부는 조만간 결정될 전망입니다.

통일교는 한 총재의 공모를 인정할 수 없다며 항소하겠다고 밝혔고, 특검도 형량이 징역 13년 구형에 크게 못 미친 만큼 항소할 것으로 보입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김진원)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지