정부, '육로 수색' 본격 시작…헬기 수색 병행

<앵커>



네팔 대홍수로 실종된 우리 국민 9명을 찾기 위해 정부 대응팀이 직접 육로 수색에 나섰습니다. 또 우리 측이 확보한 헬기 2대도 투입해 공중 수색에 나섰습니다.



네팔 현지에서 권민규 기자입니다.



<기자>



현지시간 어제(31일) 오전과 오후, 우리 측이 확보한 헬기 2대가 네팔 당국 허가로 한국인 실종자 수색에 잇따라 투입됐습니다.



실종자들이 있던 수력 발전소 건설 현장 사무동과 상류의 취수용 위어댐 주변을 비행하며 육안 수색과 동영상 촬영에 나섰습니다.



이에 앞서 지난 26일 대홍수 발행 이후 한국인 실종자를 찾기 위한 3차례 헬기 수색이 있었지만 모두 짧은 공중 육안 수색이 전부였습니다.



대홍수 엿새가 되도록 실종자 수색에 진척이 없자 정부 신속대응팀 9명은 현지시간 어제 오전 카트만두 주네팔 한국대사관을 떠나 육로로 한국인 9명이 실종된 수력 발전소 건설 현장으로 출발했습니다.



[신속대응팀 대원 : 최선을 다하겠습니다.]



대응팀은 사고 현장에서 2km가량 떨어진 람체 지역까지 이동한 뒤, 사고 현장과 가까운 둔체까지 접근해 한국 실종자가 있었을 것으로 추정되는 지점을 정밀 수색할 계획입니다.



[조현문/소방청 중앙119구조본부장 : 수색 정보 수집을 위해 현장으로 출발합니다. 안전에 유의해서 신속한 수색과 구조가 이뤄질 수 있도록….]



한국인 직원들이 실종된 것으로 추정되는 댐 건설현장 사무동과 상부 위어댐까지는 약 10km 거리로 수색 범위가 넓고 대홍수로 도로가 유실돼 현장 접근과 수색에 상당한 어려움이 예상됩니다.



신속대응팀은 네팔 정부에 수색 지원과 함께 드론 사용 허가를 요청했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 설치환·강시우, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 김한길)