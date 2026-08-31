이태한 선관위 특검 "다음 달 7일까지 파견검사 20명 정원 채울 것"

▲ 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사가 24일 서울 서초구 특검 임시 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사가 다음 달 7일까지 파견검사 정원 20명을 모두 파견받기로 했습니다.이 특검은 오늘(31일) 언론 공지를 통해 "금일 부부장검사 1명, 검사 1명이 추가로 출근해 현재 파견검사 5명이 근무 중"이라며 이같이 밝혔습니다.현재까지 특검팀에 파견된 검사는 부장검사 1명, 부부장검사 1명, 평검사 3명입니다.특검팀은 이날 국회 국정조사특별위원회가 사실상 종료되자 중앙선거관리위원회에 '올림픽공원 내 개표소에 대해 현 상태를 보존해달라'는 현장보존 조치 요청 공문을 보냈습니다.또 검·경 합동수사본부로부터 수사기록 일체를 전달받아 파견 검사들과 함께 기록 검토도 시작했습니다.특검팀은 "기록 검토 후 수사 계획을 수립해 다음 달 7일 특검 업무 개시와 동시에 본격적인 수사에 착수할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)