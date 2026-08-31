[이슈빡] 돈 풀며 금리 올리기…한국도 미국도 엇박자?

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 권순우 (삼프로TV 본부장), 박시동 (경제평론가)

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한국은행이 기준금리를 연속 올리면서 기준금리 3% 시대가 됐습니다. 미국도 케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀 연설에서 기준금리 인상을 시사했습니다.

한미 두 나라 모두, 정부는 확장재정으로 돈을 풀고 중앙은행은 기준금리를 죄고 있는 상황인데요. 앞으로 대출금리와 물가, 주가 등 우리 생활에는 어떤 영향을 미칠지 짚어봅니다.



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