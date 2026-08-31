[날씨/XR] 남부 폭염특보…내일까지 중부 비

8월의 마지막 날인 오늘(31일) 중부 지방 중심으로 비가 내리고 있습니다.



주말에 남쪽 지방을 중심으로 영향을 줬던, 동서로 길게 발달한 비구름대가 오늘은 중부 지방에 머물면서 종일 비가 이어지고 있는데요.



이 비구름대는 점차 약화되면서 남부 지방은 오늘 밤에, 중부 지방은 내일 오전에 비가 대부분 그치겠습니다.



내일까지 충남 서해안에는 많게는 100mm 이상의 큰비가 더 내리겠고, 그 밖의 수도권 등 중부에 10에서 최고 60mm의 비가 더 내리겠습니다.



한편 오늘 중부 지방은 비구름의 영향으로 종일 선선했지만, 남쪽 지방은 33도 안팎의 무더운 날씨가 이어졌는데요.



여전히 남부 지방 중심으로 폭염특보가 발효 중인 가운데 내일도 북태평양 고기압의 가장자리에 들어 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.



때문에 내일 남부 지방은 구름 많은 가운데 오후에 소나기 오는 곳이 있겠고, 중부 지방은 종일 흐리겠습니다.



내일도 서울은 낮 기온이 27도에 그치며 더위가 주춤하겠고요, 남부 지방은 대구와 광주가 33도까지 오르겠습니다.



이번 주는 점차 북쪽의 차고 건조한 공기가 내려오면서 주 후반으로 갈수록 점점 선선해지겠습니다.



주 후반에는 동풍의 영향으로 강원 영동과 제주에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상예보사)