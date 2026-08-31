뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

구조된 현장소장 "비통"…직접 전한 당시 상황

곽상은 기자
작성 2026.08.31 20:22 조회수
PIP 닫기
<앵커>

수력발전소 건설 현장에서 구조된 두산에너빌리티 현장 소장이 당시 상황을 직접 전했습니다. 거센 물보라 탓에 서너 시간이 지나서야 겨우 현장을 확인할 수 있었다고 말했는데요. 함께 구조된 우리 직원 9명은 오늘(31일) 오후 한국으로 귀국했습니다.

곽상은 기자가 보도합니다.

<기자>

네팔 대홍수로 수력발전소 현장에 고립됐다 구조된 두산에너빌리티 현장소장 A 씨.

사고 발생 나흘 만인 어젯밤, 네팔 카트만두에서 기자들과 만났습니다.

[두산에너빌리티 현장소장 (A 씨) : 아직 연락이 닿지 않는 직원분들이 있고, 그래서 여전히 심리적으로 비통하고 애통한 마음뿐입니다.]

거대한 급류가 덮치던 순간, A 소장은 작업 중이던 발전소 터널 안에 있었습니다.

두산에너빌리티와 남동발전이 건설 중이던 어퍼 트리슐리-1 수력발전소 현장은 트리슐리강 상류에 위치한 취수용 위어댐으로부터 10km 내려온 하류에, 터널을 통해 들어온 물의 낙차를 이용하는 발전소가 있고, 강줄기를 사이에 두고 건너편에는 사무동이 마주하고 있었습니다.

사고 소식을 듣고 A 소장은 발전소 터널 밖으로 황급히 나왔는데 물보라에 뒤덮여 다른 직원들이 있는 사무동 상황은 보이지 않았다고 말했습니다.

[두산에너빌리티 현장소장 (A 씨) : 사방이 물보라로 시야가 확보되지 않는 상황이라 건너편의 캠프 쪽 사무동 쪽을 확인할 수는 없었습니다. 서너 시간이 지나고 나서야 조금씩 현장이 보이기 시작했기 때문에….]

A 소장과 함께 고립됐던 한국인 직원 9명은 사고 발생 다음날인 지난 27일 구조돼 오늘 오후 한국으로 귀국했습니다.

A 소장은 네팔 현지 직원들과 현장에 남겠다는 뜻을 밝혀, 하루 늦게 네팔군 헬기로 현장을 빠져나왔습니다.

[두산에너빌리티 현장소장 (A 씨) : 현장 여건을 누구보다 제가 제일 많이 알고 있다고 판단하고 있기 때문에, 여기 남아서 수색팀에 최대한 지원하고….]

A 소장은 당분간 네팔 현지에 남아서 실종자 수색에 최대한 도움이 되도록 지원하겠다고 말했습니다.

(영상편집 : 정성훈, 디자인 : 서승현)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지