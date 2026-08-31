하루 만에 '200mm' 퍼부었다…70대 남성 실종

<앵커>



오늘(31일) 호남과 충청 지역에 집중 호우가 쏟아졌습니다. 특히 전북에는 오늘 하루에만 200mm 가까운 많은 비가 내리면서 피해가 잇따랐습니다. 정읍에선 새벽에 논을 살피러 나간 70대가 실종됐고, 고창에선 도로와 마을이 물에 잠겼습니다.



첫 소식, JTV 김민지 기자가 보도합니다.



<기자>



왕복 4차선 도로가 흙탕물에 완전히 잠겼습니다.



때마침 길을 지나던 승용차는 오도 가도 못한 채 도로 한가운데 멈춰 섰습니다.



비가 한꺼번에 많이 내리면서 산에서 물이 내려와 도로로 밀려들었습니다.



하지만 불어난 강물에 물이 제때 빠지지 못하면서 제 뒤에 보시는 것처럼 도로와 주변 마을이 물에 잠겼습니다.



[박찬수/전북 고창군 아산면 : 차도 지금 다 잠겨가지고. 차도 지금 다 시동이 꺼진 상태고. 다 꺼져가지고 지금 엔진도 망가지고. 보험회사를 불렀는데 보험회사도 오지도 못하고.]



짧은 시간에 많은 비가 집중되면서 도로와 주택 침수, 토사 유출 등 피해가 잇따랐는데 지난 주말부터 사흘 동안 경찰과 소방에 접수된 비 피해 신고만 200건이 넘습니다.



주택 뒷산 비탈면이 맥없이 무너져 붉은 흙이 그대로 드러났습니다.



쓸려내려 온 흙더미와 나뭇가지가 집 바로 뒤까지 밀려와 어지럽게 뒤엉켜 있습니다.



[권두열/전북 고창군 무장면 : 여기 입구에 잔해 조금 있는 게 저기까지 있어가지고 그걸 이제 가운데로 모아놓으려고 들어갔는데. 들어가서 세 삽인가 뜨는데 한순간에 무너져버리더라고.]



한때 호우경보가 내려진 정읍에서는 새벽녘에 물꼬를 트러나간 70대 남성이 돌아오지 않는다는 신고가 접수돼 경찰과 소방이 수색작업을 벌이고 있습니다.



고창군 아산면에서는 개울이 넘쳐 마을을 잇는 다리가 잠겼고, 고창군 해리면에서는 궁산저수지가 한때 홍수위의 120%까지 차오르면서 주민들이 대피하기도 했습니다.



(영상취재 : 유지영, 영상편집 : 이홍명, 화면제공 : 전북소방본부)



JTV 김민지