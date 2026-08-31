[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"개각, 기존 경제 정책 기조 유지…김용범 체제 강화"
"현 경제팀 유임, 미국 관세 압박에 정책·경험 연속성 발휘 취지"
"미 연준 의장, '매둘기'라 불려…속내는 금리 동결 명분 찾기"
"시장이 기다리는 호재는 대이란 전쟁 종결"
박연미 / 경제평론가
"미 연준 의장 '금리 인상' 발언, 재무장관과 역할 나눈 듯"
"미 연준 의장, 실질적으로 금리 올리지 않고도 올린 효과 원하는 듯"
"9월 코스피, 고용·반도체 실적 보고 방향성 결정될 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 미국 9월 금리, 정말 오를까?…"워시의 명분 찾기" / '경제팀' 개각, 김용범은 유임…의미는?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글