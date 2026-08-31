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[자막뉴스] 벼랑 끝 대치 중 '부친상'…"대통령 대신 왔다" 빈소 달려간 청와대·여당 "예우 갖추라"

이현영 기자
작성 2026.08.31 17:20 조회수
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강훈식 대통령 비서실장이 조희대 대법원장의 부친상 빈소를 찾아 조문하고 이재명 대통령의 위로를 전했습니다.

강훈식 비서실장은 오늘(31일) 오후 경북 포항에 위치한 조 대법원장의 부친상 빈소를 찾아 "이 대통령이 직접 오지 못해 비서실장을 보낸 것"이라며 대통령을 대신해 조 대법원장과 유가족께 깊은 위로의 말씀을 전했다고 밝혔습니다.

그러면서 "조희대 대법원장이 이 대통령에게 감사의 마음을 꼭 전해달라고 했다"는 말도 전했습니다.

초유의 '대법관 재제청' 사태와 관련한 질문에는 "여기까지만 말씀드리는 게 큰 슬픔을 겪고 있는 분에게 맞는 자세가 아닌가 싶다"며 말을 아꼈습니다.

민주당 김민석 대표와 법제사법위원회 소속 서영교 위원장, 김기표·김남희 의원 등도 오늘 밤 빈소를 찾아 고인을 추모하고 유족을 위로할 예정입니다.

이번 조문은 최근 청와대와 사법부가 대법관 후보자 제청 문제를 두고 극심한 갈등을 빚는 상황에서 이뤄졌습니다.

앞서 조 대법원장이 대통령과의 사전 조율 없이 대법관 후보를 '서면 제청'하자, 청와대가 이를 반려하고 재제청을 요구하면서 여권과 사법부 간의 정면충돌로 치달았습니다.

오늘로 예정됐던 국회 법사위에 조 대법원장이 불출석 의사를 밝히자 민주당은 법적 조치까지 예고했는데, 조 대법원장이 부친상을 당하면서 국회 법사위도 예정됐던 전체회의를 취소했습니다.

법사위는 당초 오늘 현안 질의를 열어 조 대법원장의 서면 제청 논란 등을 집중 규명할 계획이었으나, 장례 기간 정쟁을 자제하고 예우를 갖추자는 김민석 대표의 당부에 따라 회의를 열지 않기로 결정했습니다.

앞서 김 대표는 민주당 전체 공지를 통해 "장례 기간 동안 조 대법원장 개인에 대한 직접적인 거명이나 호명 자제를 부탁드린다"고 당부한 바 있습니다.

여권 인사들의 조 대법원장의 부친상 조문을 계기로 강 대 강으로 치닫던 여권과 사법부의 대립 국면이 전환점을 맞을지 주목됩니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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