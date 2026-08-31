[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● 유튜버 긴급감찰 지시
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"김민석, 감정적 지시 아냐…영상에 명백한 조작 증거 남아"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"김민석 감찰 지시, 아직도 '친청 vs 친석' 대립 유지되는 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 전대 여론조사 조작 의혹 긴급 감찰…풀리지 않는 석·청앙금
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