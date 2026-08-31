[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● 존립 기로 개혁신당 ~ 뜬금없는 합당설 '일축'
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"이준석 심리적으로 여유 잃은 듯…개혁신당 동력 떨어져"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"이준석, 주인의식 갖고 당 위기 타개해야…원내 소통부터 해야"
양만희 / SBS 논설위원
"개혁신당, 인적 자원 한계 뚜렷…전당대회 의구심 계속돼"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이준석 사퇴한 개혁신당 흔들…서용주 "그 당 FA 시장 나온 것"
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