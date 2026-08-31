[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 양만희 SBS 논설위원
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● 6개 부처 개각 단행
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"민주 내 정부 지지층 결속 완성되면 100일 안에 하락세 극복할 듯"
"용혜인 장관 후보, 비례대표 직 유지…국민 눈높이에 안 맞아"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"김민석, 지지율 하락 고민 없이 정부 옹호만 하면 임기 유지 어려울 듯"
"용혜인 장관 후보, 2030 역풍 우려 커…청년 지지율 더 떨어질 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 용혜인 장관 후보 지명에…장예찬 "청년 커뮤니티 난리 나…2030 지지율 하락 터보 부스터"
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