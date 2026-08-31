[날씨] 경북·충남 호우주의보…안전사고 유의

정체 전선의 영향으로 남부지방에 강하고 많은 비가 내렸습니다.



오늘(31일) 새벽 한때 영광 낙월도에는 시간당 107mm에 달하는 극한 호우가 쏟아지기도 했고요, 지금은 중부와 경북 북부 지역에 비구름이 지나고 있습니다.



현재 경북 북서부와 충남 서해안 지역에 호우주의보가 발효 중인 가운데, 예천과 의성 등지에 시간당 30mm의 세찬 비가 내리고 있습니다.



이번 비 남부 지방은 오늘 밤까지, 수도권과 강원도는 내일 오전까지 이어지겠는데요.



앞으로 충남 서해안 지역에 최대 150mm 이상, 전북 북서부에도 최대 120mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



안전사고 유의하셔야겠습니다.



내일 비가 그친 뒤에도 남부 지방은 오후에 소나기가 지날 수 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 22도로 시작해 낮 기온이 17도로 기온이 높지는 않겠지만, 습도가 높아 다소 후덥지근하겠습니다.



(임은진 기상캐스터)