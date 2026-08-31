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"죽을수록 강해진다"…'부활남', 빨간머리 구교환의 초강력 액션

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작성 2026.08.31 15:53 조회수
부활남
영화 '부활남: 더 레드'가 메인 예고편을 공개했다.

'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 '석환'(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 영화다.

공개된 메인 예고편은 욱하는 성격에 면접에서 떨어지기 일쑤인 평범한 취준생 '석환'이 죽음을 거듭하며 점차 강해지는 과정을 담아내 시선을 사로잡는다. 집에 침입한 의문의 무리에게 공격을 당한 뒤 3일 만에 다시 눈을 뜬 '석환'은 자신에게 부활 능력이 있음을 깨닫고, 이를 알아챈 '블랙'(신승호)이 "너구나" 라는 차가운 한마디와 함께 집요한 추격을 시작하며 긴장감을 고조시킨다.

여기에 타인을 조종하는 '블랙'의 능력이 '석환'에게만 통하지 않으며, 두 사람은 더욱 팽팽하게 대립한다. '석환'의 곁을 지키는 사회생활 만렙 직장인 '영하'(강기영)는 복분자를 핑계로 위기를 헤쳐가는 모습으로 예측할 수 없는 사건에 휘말린 와중에도 유쾌한 재미를 예고한다.
부활남 예고편 (사진=게티이미지코리아)

"오빠 네가 왜 안 되는 줄 알아?"라며 '석환'을 향한 현실적인 잔소리를 건네는 '예린'(김시아)의 모습은 두 캐릭터의 현실 남매 케미를 향한 기대감을 더한다.

여기에 "죽을수록 강해진다!"는 카피와 함께 부활을 거듭할수록 점차 머리색이 붉어지고 초인적인 힘을 발휘하게 되는 '석환'의 모습으로 구교환의 새로운 캐릭터 변신을 향한 기대감을 높인다.

특히 호텔과 성당, 지하 주차장 등 일상적인 공간에서 펼쳐지는 초강력한 액션과 도심 한복판을 가로지르는 시원시원한 카체이싱까지 빠른 템포로 이어지는 거침없는 액션이 돋보인다.

죽을수록 강해진다는 신선한 설정과 속도감 있는 전개, 타격감 넘치는 액션과 캐릭터들의 유쾌한 케미로 기대를 모으는 '부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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