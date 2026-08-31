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연준 9월 금리 인상 확률 63%…금값은 6월 이후 최대 낙폭

김영아 기자
작성 2026.08.31 14:54 조회수
연준 9월 금리 인상 확률 63%…금값은 6월 이후 최대 낙폭
▲ 잭슨홀 심포지엄에서의 케빈 워시 연준 의장

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적 잭슨홀 발언 이후 9월 금리인상 확률이 60%대 중반까지 올라섰고, 국제 금값은 이번 달 상승분을 일부 반납했다고 블룸버그 통신과 CNBC가 현지시간 31일 보도했습니다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 9월 회의에서 기준금리가 0.25%포인트 인상될 확률은 28일 57%에서 30일 밤 기준 63%로 올라섰습니다.

도이체방크는 연준이 9월과 12월 두 차례에 걸쳐 총 0.5%포인트 인상할 것이라는 전망을 유지했습니다.

금값은 31일 현재 기준 온스당 4,422.75달러로 0.7% 내렸고, 장중 한때 1.2% 밀려 4,400달러 선까지 하락했습니다.

28일에는 3% 넘게 급락해 6월 초 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.

그럼에도 금값은 8월 한 달간 약 10% 올라 1월 이후 최대 월간 상승률을 기록 중인데, 재무부의 국채 바이백 확대 발표로 되살아난 '통화가치 훼손 트레이드'가 배경으로 꼽힙니다.

GAMA자산운용의 라제이브 드멜로는 "매파 전환이 투자자들에게 놀라움을 줬다"며 단기적으로 금값이 온스당 4천200∼4천300달러대까지 밀릴 수 있다고 내다봤습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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