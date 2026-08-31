[비디오머그] 제주 실종 여성, 정말 자살 맞나?

모두의 염원에도 불구하고 실종 104일 만에 야자수 농장에서 숨진 채 발견된 장 모 씨.



사건을 둘러싸고 의혹이 증폭되고 있습니다.



경찰의 초기 발표와 달리 국과수 부검에서는 장 씨의 '설골 골절'이 드러났고, 휘어지기 쉬운 야자수 가지에서 자살을 했다기엔 미심쩍은 정황이 적지 않은 겁니다.



여기에 실종 신고를 허위로 종결 처리해 공분을 산 부 모 경장의 행태까지 더해지며 사건을 둘러싼 의문은 여전히 해소되지 않은 상황입니다.



철저한 진상 규명과 함께 경찰의 실종 대응 시스템 개선이 시급하다는 목소리가 커지고 있습니다.



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)