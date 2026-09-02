뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] 두쫀쿠 사라진 이유 나왔다

조기호 기자
작성 2026.09.02 18:23 조회수
PIP 닫기
한때 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 먹었느냐 못 먹었느냐, 이 기준으로 힙한 자인지 아닌지 감별한 적이 있었습니다.

매장마다 긴 줄을 기본이고, 품절 대란이 속출했습니다…만 불과 6개월 만에 두쫀쿠 열풍은 흔적도 없이 소멸됐습니다.

점포만 소도시로 이동한 건지, 아니면 진짜 사라진 건지 그 해답을 알려줄 수 있는 통계가 나왔습니다.

이 통계는 단순히 두쫀쿠만의 자료는 아닐 겁니다.

여기에는 또 다른 '반짝였던 먹거리'의 흔적이 담겨 있고, 자영업자들의 눈물이 새겨져 있으며, 유통 생태계의 속살마저 보여주고 있습니다.

비디오머그가 정성 들여 제작한 영상 보시고, 의견 남겨주세요!

(취재·구성 : 조기호, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
조기호 기자 사진
조기호 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지