[비디오머그] 두쫀쿠 사라진 이유 나왔다

한때 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)를 먹었느냐 못 먹었느냐, 이 기준으로 힙한 자인지 아닌지 감별한 적이 있었습니다.



매장마다 긴 줄을 기본이고, 품절 대란이 속출했습니다…만 불과 6개월 만에 두쫀쿠 열풍은 흔적도 없이 소멸됐습니다.



점포만 소도시로 이동한 건지, 아니면 진짜 사라진 건지 그 해답을 알려줄 수 있는 통계가 나왔습니다.



이 통계는 단순히 두쫀쿠만의 자료는 아닐 겁니다.



여기에는 또 다른 '반짝였던 먹거리'의 흔적이 담겨 있고, 자영업자들의 눈물이 새겨져 있으며, 유통 생태계의 속살마저 보여주고 있습니다.



비디오머그가 정성 들여 제작한 영상 보시고, 의견 남겨주세요!



(취재·구성 : 조기호, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)