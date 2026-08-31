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[자막뉴스] "국회의원에 장관까지?" 용혜인, 사실상 '겸직' 선언…"자폭카드" "귀족 행세" 맹비난

이현영 기자
작성 2026.08.31 15:59 조회수
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성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 의원직 사퇴를 하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.

용 후보자는 오늘(31일) 오후 자신의 소셜미디어를 통해 "조심스레 입장을 말씀드린다"며 "의원직 사퇴와 관련해 특권이나 혜택으로 비춰질 수 있다는 여러 우려에 대해 잘 알고 있다"고 운을 띄웠습니다.

그러면서 사퇴 불가 이유에 대해 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황"이라며, "당 소속 유일한 의원인 자신이 사퇴할 경우 당이 원외정당이 돼야 하는 어려움이 있다"고 설명했습니다.

국회법상 국회의원이 국무위원을 겸직할 수는 있지만, 비례대표 의원의 경우 입각 시 다음 순번 후보자가 의원직을 승계할 수 있도록 의원직을 사퇴하는 게 관례로 굳어져 왔습니다.

하지만 용 후보자의 경우, 지난 2024년 총선에서 더불어민주연합 비례대표로 당선됐기 때문에, 용 후보자가 의원직을 사퇴하면 기본소득당 후보가 아닌 더불어민주당 소속 다음 순번 고재순 전 노무현재단 사무총장이 의원직을 승계하게 됩니다.

용 후보자는 "차기 총선에서는 비례대표로 출마하지 않겠다는 입장을 당에 이미 밝혔다"고 덧붙였습니다.

그러나 용 후보자의 그간 행적을 두고 지명에 대한 적절성 논란이 불거진 데다, 의원직 유지 방침까지 알려지면서 야권 반발이 거세지고 있습니다.

이준석 개혁신당 의원은 이재명 대통령의 용 후보자 지명을 겨냥해 극단적인 강성 페미니스트들에 대한 멸칭인 '꼴페미'를 언급하며 "이들을 정리했더니 그걸 왜 또 건드리냐"고 강하게 비판했습니다.

한동훈 무소속 의원 역시 용 후보자를 가리켜 "사회적 갈등을 키울 인사이자 의원 귀빈 대접 의전 논란 등 불공정의 상징적 사례"라고 날을 세웠습니다.

안철수 국민의힘 의원도 "갈등을 조장해 온 후보의 기용은 정권의 자폭 카드가 될 것"이라며 "장관이 되어도 비례 의원직을 유지하겠다는 것은 귀족 행세"라고 맹비난했습니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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