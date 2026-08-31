700만뷰 뚫고 넷플 예능 1위…'비서진', 첫방부터 흥행 질주

SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'이 새 시즌 첫 방송부터 TV와 OTT, 디지털을 다 잡으며 거침없는 흥행 질주를 시작했다.



지난 28일 새 시즌의 포문을 연 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')은 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 전체 2위 및 예능 부문 1위에 오르며 최상위권에 안착했다. 또한 방송 단 2일 만에 디지털 플랫폼 주요 클립 누적 조회수가 700만 뷰를 돌파했다.



시청률 수치 역시 대폭 상승했다. 2049 타깃 시청률 1.7%, 분당 최고 시청률 4.4%를 기록한 가운데, 특히 2049 시청률은 전 시즌 마지막 회 대비 두 배 이상 높은 성적을 내며 압도적인 화제성을 입증했다.



약 7개월 만에 돌아온 '비서진'은 이서진과 김광규의 무심한 듯 끈끈한 '수발 케미'와 첫 번째 'my 스타' 비비의 솔직당당한 매력이 빛을 발했다. 이서진이 비비의 히트곡 '밤양갱'을 모른다고 하자 비비가 날린 거침없는 돌직구부터, 워터밤 공연 비하인드, 대학 이름 유래를 둘러싼 이서진과의 유쾌한 토론까지 다채로운 볼거리가 폭소를 자아냈다.



한편 오는 9월 4일 방송되는 2회에서는 배우 차태현이 새로운 'my 스타'로 등판한다. "매니저 알바비를 어떻게 줘야 하나"라며 최초로 알바비 지급을 예고한 차태현과 그를 위해 보리차 수발까지 들게 된 이서진·김광규의 모습, 그리고 절친 장혁의 깜짝 등장까지 예고되어 기대를 모은다.



'비서진'은 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)