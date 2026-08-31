김민석 "혁신당 연대·통합은 양당 당원 의사 확인해 처리"

▲ 더불어민주당 김민석 대표가 31일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김민석 민주당 대표가 조국혁신당과의 연대·통합 문제와 관련해 "민주적인 절차를 거쳐서 양당 당원들의 압도적인 의사를 확인하면서 처리해 갈 것"이라고 말했습니다.김 대표는 오늘(31일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "어떤 경우에도 (혁신당과) 연대한다는 원칙은 밝혔다"며 이같이 강조했습니다.그는 "방식이 합당이 될지, 합당이 아닌 형식이 될지에 대해서는 아직은 아무도 모른다"며 "당내에 찬반이 있는 것도 온 국민이 알고 계시다"고 설명했습니다.이어 "저를 포함한 지도부 인사 또는 의원 모두가 가급적 개인의 의견 표현을 삼가고 현재 이 일을 맡고 있는 기구에 맡기는 것이 좋다"며 "당원 여러분께서는 자연스러운 의견을 많이 표명해 주셔도 좋지만 가급적 서로의 감정적인 부분을 자극할 수 있는 것보다는 합리적인 토론을 해 주시면 당으로서는 매우 감사하겠다"고 당부했습니다.김 대표는 아울러 "(혁신당과의) 연대 관련한 논의를 하는 데 있어서는 당내의 이중 당적 문제도 매우 중요한 선결문제"며 "이 문제는 (연대 논의의) 전제 조건은 아니나 병행 과제로 처리할 것"이라고 덧붙였습니다.사회민주당·진보당·기본소득당 등 개혁 연대 정당들과의 정치제도 개선 논의에 대해선 "이번 개각을 계기로 해서 더 적극적으로, 훨씬 속도를 내겠다"고 약속했습니다.한편, 김 대표는 가칭 '전시작전통제권 환수 추진단'을 TF로 구성하고 김병주 의원을 단장으로 임명했다고 밝혔습니다.김 대표는 "과거에는 동맹을 안정적으로 지키면 모든 안보 문제가 해결되는 시대이자 프레임이었는데, 지금은 동맹의 축인 미국의 입장을 잘 보면서 우리가 안보를 확고하게 더 예민하게 봐야 하는 상황으로 변한 것 같다"며 TF 설치 이유를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)