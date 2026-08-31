한병도 "추석 전까지 국무위원 인사청문 절차 마무리"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 28일 인천시 영종구 인스파이어 리조트에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표는 정부의 개각과 관련해 "추석 연휴 전까지 국무위원 인사청문 절차를 신속하게 마무리하겠다"고 말했습니다.한 원내대표는 오늘(31일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 정부의 국정 운영에 단 한순간도 공백이 발생하지 않도록 하겠다"며 이같이 밝혔습니다.한 원내대표는 어제 국민의힘 장동혁 대표가 김승원 법무부 장관 후보자를 향해 '대장동 변호인 출신'이라고 하는 등 개각 전반을 비판한 데 대해 "검증은 인사청문회에서 사실과 근거를 가지고 하면 된다"고 지적했습니다.이어 "국민의힘은 인선이 발표되자마자 국정 테러 운운하며 극단적 막말을 쏟아내고 있다"며 "인사청문회 일정조차 잡히지 않았는데 낙인부터 찍고 흠집 내기에 나선 것"이라고 강조했습니다.한 원내대표는 "민주당은 정책 역량과 추진력을 두루 갖춘 이번 개각을 환영한다"며 "공직 후보자의 능력과 자질을 국민 눈높이에서 철저히 검증하되 야당의 신상 털기와 음해성 정치 공작에는 단호히 대응할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)