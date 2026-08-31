빠니보틀, 여자친구 메로나 깜짝 공개…세계 최대 크루즈 신혼여행 갔다

260만명이 구독하는 여행 유튜브 채널을 운영하는 크리에이터 빠니보틀(박재한·38)이 여자친구 깜짝 공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다.



빠니보틀은 31일 오후 자신의 유튜브 채널에 '세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기'라는 제목의 영상을 게재했다. '신혼여행'이라는 제목에 많은 구독자들은 '신혼여행 컨셉트' 여행을 예상했지만 스페인 마드리드에서 촬영한 영상에서 빠니보틀은 "신혼여행을 혼자 왔느냐. 같이 왔다"며 함께 여행을 떠난 단발머리의 미모의 여성을 공개해 주위를 놀라게 했다.



빠니보틀은 여자친구를 옆에 앉히며 "여자친구고 결혼은 안 했지만 신혼여행을 먼저 왔다."면서 여자친구를 향해서 "혹시 차후에 왜 신혼여행 안 가냐 이런 계약을 위반하는 어떤 그런 류의 말을 할 건 아니죠?"라고 확인하기도 했다.



이날 여자친구는 자신의 이름을 '메로나'라고 소개했다. 빠니보틀의 여자친구는 "메로나를 좋아해서 오버워치 아이디가 메로나여서 메로나"라고 답했다.



빠니보틀은 "이번에 신혼여행 겸사겸사 세계에서 가장 큰 크루즈를 한번 타보는 여행을 해보겠다. 아마 말이 원래 많이 없어서 보통은 제가 말을 다 할 건데, 아무튼 같이 나오니까 잘 부탁을 좀 드리겠다"고 본격적인 여행의 시작을 알리기도 했다.



영상에서 1주일 숙박비 1억3000만 원에 달하는 배 안 최고급 객실 '로얄 스위트룸'을 둘러보던 중 빠니보틀은 "나중에 우리가 만약에 아이가 생겨서 아이가 크면 절대 이 영상을 못 보게 해"라며 애정을 표현하기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)