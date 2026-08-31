더보이즈 영훈, 첫 단독 팬미팅 성료…"팬들 사랑에 보답할 가수이자 배우 될 것"

최근 나무엑터스와 전속계약한 그룹 더보이즈 영훈이 첫 단독 팬미팅이 성황리에 개최됐다.



영훈은 지난 29일 연세대학교 대강당에서 '2026 영훈 팬미팅 <泳: Flow To You>'(2026 영훈 팬미팅 <영: 플로우 투 유>)를 열고 더비(THE B, 더보이즈 팬클럽 명)와 특별한 만남을 가졌다. 팬미팅 타이틀은 영훈의 이름 '泳(영)'에 담긴 '헤엄치다, 흐르다'라는 의미를 바탕으로 완성됐으며, 그는 이날 서로의 마음이 자연스럽게 닿는 뜻깊은 하루를 보냈다.



영훈은 "혼자 어떻게 무대를 채울까, 걱정과 고민이 많았는데 많은 분들이 도움을 주셔서 잘 진행할 수 있었던 것 같다"며 "더비 한 분 한 분 보려고 노력했는데, '이 사람들이 있기에 지금 내가 여기 있을 수 있는 거고 살아갈 수 있구나'를 많이 느꼈다"고 소감을 전했다. 이어 "더비 분들이 주신 사랑에 계속 보답할 수 있는 가수이자 배우가 될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.



영훈은 정준일의 '첫 눈' 커버 무대에 이어 앙코르곡으로 적재의 '별 보러 가자'를 열창하며 팬미팅의 대미를 장식했다.



공연을 마친 뒤에도 아쉬움을 감추지 못한 그는 "오늘 이 시간이 저에게 앞으로 달려갈 수 있는, 뛰어갈 수 있는 시간이 된 것 같다"며 "오늘을 간직하면서 더 힘차고 뜨겁게 직진해 보겠다. 앞으로 도전을 계속해 나갈 건데 그 도전에 더비 여러분들이 꼭 함께해 주셨으면 좋겠다"고 각오를 전했다.



한편 영훈은 가수 활동과 함께 연기 등 다양한 분야에서 활동을 이어갈 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)