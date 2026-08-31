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고우석, 미네소타 트리플A로 이관…원하는 MLB 구단 없었다

전영민 기자
작성 2026.08.31 13:17 조회수
고우석, 미네소타 트리플A로 이관…원하는 MLB 구단 없었다
▲ 미네소타 트윈스 유니폼을 입고 빅리그 마운드에 선 고우석

미국프로야구 메이저리그(MLB) 도전을 이어가는 고우석(28)이 다른 구단의 선택을 받지 못하고 미네소타 트윈스 산하 마이너리그로 완전히 이관됐습니다.

미네소타 구단은 오늘(31일) 고우석이 웨이버를 통과해 산하 트리플A 구단인 세인트폴 세인츠로 이관됐다고 밝혔습니다.

미네소타는 지난 29일 외야수 워커 젱킨스를 40인 로스터에 올리기 위해 고우석을 방출 대기(DFA·Designated for assignment) 명단에 올랐습니다.

이후 고우석은 웨이버에 공시됐지만, 미네소타를 제외한 MLB 29개 구단 가운데 영입 의사를 밝힌 팀은 없었습니다.

이에 따라 고우석은 미네소타의 40인 로스터에서는 제외됐지만 방출되지 않고 일단 세인트폴 소속으로 남게 됐습니다.

고우석은 지난달 트레이드를 통해 디트로이트 타이거스에서 미네소타로 이적해 꿈에 그리던 빅리그 무대를 밟았습니다.

그러나 4경기에서 1홀드, 평균자책점 9.00을 기록한 뒤 트리플A로 내려갔습니다.

세인트폴에서도 8경기 2승 1패, 평균자책점 12.54로 부진했습니다.

지난 7월 25일에는 경기 등판 직전 글러브에서 이물질이 발견돼 10경기 출전 정지 징계를 받기도 했습니다.

이 징계는 이의 신청을 거쳐 8경기로 줄었습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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