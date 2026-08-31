[날씨] 비구름 중부 지방으로 이동…더위 한풀 꺾인다

어제(30일)는 남부 지방에 강하고 많은 비가 집중됐다면, 오늘은 비구름이 중부 지방으로 옮겨가겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 중부와 전북 지역을 중심으로 비가 내리고 있고요.



특히 금산에 강한 비구름이 발달하면서 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



이에 따라 충남과 전북 서부 지역에는 호우특보도 발효됐습니다.



비는 내내 이어지다가 저녁이 되면 남부와 제주 지역에 비가 그치겠고요.



중부 지방은 내일 오전까지 비가 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 충남 서부 지역에 150mm 이상, 전북 서부 지역에 120mm 이상의 호우가 집중되겠고, 서울에도 최고 60mm의 비가 내리겠습니다.



특히 비가 내릴 때는 좁은 지역에 매우 강하게 쏟아질 때 있어 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



중부 지방에 폭염특보 해제됐고요.



남부를 중심으로는 특보가 남아 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 26도로 더위가 주춤하겠고요.



남부 지방은 부산의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠습니다.



북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 중부 지방의 더위는 한풀 꺾이겠습니다.



(안수진 기상캐스터)