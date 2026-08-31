편의점에서 건강까지? '튼튼먹거리' 눈길

<앵커>



간단한 끼니나 간식을 찾을 때 편의점에서 인스턴트나 간편식 찾는 경우가 많습니다. 그런데 이제 편의점도 건강에 초점을 맞춘 식품들을 전면에 내세우고 있습니다.



KNN 정효정 기자입니다.



<기자>



방과 후 수업을 마친 초등학생들이 편의점에 우르르 들어섭니다.



배고픈 오후, 간식은 대부분 달고 짭짤한 과자입니다.



[전유진/김해 율하초등학교 6학년 : ○○○나 라면이나 과자 같은 거 많이 먹어요.]



부모들은 걱정부터 앞섭니다.



[김영경/김해 무계동 : 삼각김밥이나 라면… 애들이 자극적인걸 많이 고르는 편인데….]



실제 조사에서도 주 3회 이상 패스트푸드를 먹는 청소년 비율이 6년 동안 10% 이상 늘었습니다.



단맛 음료를 먹는 비율도 10% 증가했습니다.



이런 상황을 바꾸기 위해 올 3월 편의점에 시작된 게 '튼튼먹거리'사업입니다.



나트륨과 당류를 줄인 제품이나 고단백 식품을 눈에 띄는 위치에 모아 배치한 것입니다.



진열대 아래에서부터 1미터 정도 높이가 이른바 골든존인데요.



튼튼먹거리가 이 자리에 위치해 어린이들도 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



변화에 따라 선택도 달라지고 있습니다.



[김미진/편의점 점주 : 처음에는 간편식을 많이 구매를 하시다가 지금은 과일이나 고단백 식품도 선택을 많이 하시는 거 같습니다.]



눈에 먼저 띈 음식이 건강까지 챙겨준다니 아무래도 손길이 그쪽으로 갑니다.



[류하린/창원 내서읍 : 건강이랑 식단 때문에 튼튼 먹거리가 붙여져 있는 거 찾고 있거든요. 당도 낮고 나트륨도 낮아가지고….]



현재 전국에 303개, 부산·경남에서 9개 매장에 시행 중인데 차츰 늘려갈 계획입니다.



[김나영/식약처 식생활영양안전정책과 : 건강한 식생활에 도움이 되는 제품들을 구분하여 진열함으로써 기왕 드시는 거 좀 더 건강한 선택을 하시도록 유도할 수 있을 것으로 기대합니다.]



바쁜 현대사회, 편의점 음식에도 건강을 함께 챙기자는 시도가 소비자들의 선택에 얼마나 큰 변화를 가져올지 주목됩니다.



(영상취재 : 안명환 KNN)



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